Розваги стюардес: працівниці різних авіаліній організували флешмоб
Стюардеси різних авіаліній організували кумедний флешмоб: вони на камеру закривають багажні полиці за допомогою ніг.
Читайте такожМодель Playboy із 7-річним сином мало не зняли з рейсу через відверте вбрання (фото)Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Учасниці флешмобу знімають свої акробатичні трюки та викладають в Instagram.
За словами стюардес, вони роблять це, коли на борту немає пасажирів.
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