Учасниці авіаліній записують відеоролики та публікують в Instagram.

Стюардеси різних авіаліній організували кумедний флешмоб: вони на камеру закривають багажні полиці за допомогою ніг.

Читайте такожМодель Playboy із 7-річним сином мало не зняли з рейсу через відверте вбрання (фото)Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Учасниці флешмобу знімають свої акробатичні трюки та викладають в Instagram.

За словами стюардес, вони роблять це, коли на борту немає пасажирів.

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Автор: УНІАН