На сьогодні 27-річний чоловік вже є фігурантом кримінальних справ за вчинення крадіжки, грабежу і заподіяння людині тілесних ушкоджень.

У Суворовському районі Одеси затримано зловмисника за розбійний напад на продавчиню в магазині.

Читайте такожСекс-пограбування по-англійськи: водій вантажівки "втратив" колекцію на мільйонЯк повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, цього тижня зловмисник вчинив збройний напад на працівницю продуктового магазину, що розташований на вулиці Жоліо-Кюрі.

Зазначається, що 27-річний місцевий житель увійшов до магазину, знаючи, що там працює літня жінка, яка не чинитиме йому опору. На вулиці він надів захисну (медичну) маску, і в приміщенні, погрожуючи ножем, відібрав у продавчині золоте кільце і 3 тис. грн виручки.

При цьому на допиті підозрюваний заявив, що просто показав ніж і «ввічливо попросив», щоб вона віддала йому цінності та гроші, а зайти в магазин вирішив, коли просто гуляв по Жоліо-Кюрі.

Як зазначають у поліції, чоловіка було затримано протягом доби. У нього вилучено ймовірне знаряддя злочину (ніж) і прикраса потерпілої, а 3 тис. грн, за його словами, він встиг витратити.

Як з'ясувалося, на момент скоєння цього розбою він вже був фігурантом кримінальних справ у зв'язку з вчиненням інших злочинів. Зокрема, на даний час у суді на розгляді знаходяться обвинувальні акти стосовно цього чоловіка за крадіжку, грабіж і заподіяння тілесних ушкоджень. Чому чоловік перебуває на волі, в поліції не повідомляють.

На даний час дії фігуранта кваліфіковані за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Його затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу і поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

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Автор: Лариса Козова