Замість вікна на стіні висить велика картина із зображенням Ейфелевої вежі.

У Києві виставили на продаж квартиру площею всього в шість квадратних метрів.

Фотографії житла і план квартири опублікував Telegram-канал Киев сейчас.

Під квартиру переробили цокольне приміщення в будинку по вулиці Яворницького у Святошинському районі столиці.

У квартирі є підлоговий унітаз, пральна машина, бойлер, холодильник, електроплита, шафа і диван. А замість вікна на стіні висить велика картина із зображенням Ейфелевої вежі. Вартість житла оцінили в 9 тисяч доларів.

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Автор: УНІАН