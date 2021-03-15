У підсумку "Мінську лижню" з біатлону "4 по 2 км" виграла команда Лукашенка.

Олександр Лукашенко "виграв" лижну гонку в Мінську, випередивши суперника, який три рази нібито випадково впав перед фінішем. У підсумку "Мінську лижню" з біатлону "4 по 2 км" виграла команда Лукашенка.

Про подію повідомив його сайт, ролик виклав Telegram-канал "Пул первого".

Думки в соцмережах з приводу інциденту розійшлися. Одні шкодують чоловіка, який постійно падав на лижах, інші впевнені, що «це все підлаштовано».

Після фінішу Лукашенко заявив, що "перемагати завжди важко, тим більше коли за тобою стежать, вибачте за нескромність, мільйони різних очей... але людям добре. Така моя доля. Моє завдання - робити людям хороше", - запевнив він.

Інцидент стався 13 березня. У гонці брали участь команди адміністрації Лукашенка, апарату Радміну, управління справами президента, Нацзібрання, облвиконкомів та інші держструктури.

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Автор: Денис Прядко