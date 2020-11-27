Лукашенко пригадав хворим на COVID-19 страйки підприємств.

Олександр Лукашенко відвідав медзаклад, де проходять лікування пацієнти з ускладненнями від COVID-19, й поговорив про страйки за його відставку.

Момент розмови Лукашенка й хворих потрапив на відео.

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Політик прийшов у палату в захисному костюмі, масці та у супроводі лікарів й журналістів. Між ним і двома чоловіками, що якраз лежали на животах, відбулась коротка розмова.

Лукашенко пригадав інфікованим страйки підприємств, учасники яких вимагають його відставки та називають нелегітимним. Ті обмежилися короткою відповіддю: «Треба працювати».

Лукашенко: Так страйк же!

Пацієнти: Ми не розуміємо страйк. Це не по-нашому!

На що так званий глава республіки посміявся і погладив по спині лежачого білоруса.

Лукашенко: От ті люди, які перехворіли, вони вже ніколи страйкувати не будуть.

Пацієнти: Бо ми вже пережили той час, коли, тримаючи господарство, не давали зарплату. Давали продукцію – і всіх треба було годувати. Так що ми цього не розуміємо… Те, що створено, треба примножувати й укріплювати.

Вибори та протести в Білорусі: хронологія подій

9 серпня в Білорусі відбулись президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.

В Євросоюзі не визнали результати виборів та запровадили санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування та застосування насильства проти незгодних.

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Автор: Яна Ставська