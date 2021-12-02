Президент Франції Еммануель Макрон обізвав британського прем’єра Бориса Джонсона "клоуном", який керує "цирком", на тлі риболовецької суперечки.
Про це пише Sky News з посиланням на французьку газету Le Canard Enchaine.
Макрон згадав недобрим словом Джонсона під час відвідин Хорватії минулої середи – за кілька годин після того, як 27 нелегалів потонули у Ла-Манші.
Як повідомляє місцеве видання, Макрон сказав: "У нас відбуваються серйозні дискусії, але він (Джонсон – УНІАН) вражає мене своєю неелегантністю. Це завжди один і той же цирк".
Читайте такожБлогер зі США використав фото українського актора – той його потроливЗгодом він додав: "Шкода бачити таку велику країну, з якою ми могли б так багато зробити, на чолі з клоуном".
Відносини між Лондоном і Парижем були практично заморожені в останні кілька місяців через визначення права на вилов риби після Brexit і переходом Ла-Маншу, пише The Mirror.
Ситуацію погіршив лист Джонсона до Макрона з вимогою негайно ухвалити заходи з незаконного перетину переходів через Ла-Манш.
Риболовецька суперечка між Британією і Францією: деталі
Суперечка спалахнула тоді, як Франція звинуватила Британію у видачі лише половини ліцензій, на які, на її думку, вона має право. Водночас у Лондоні претензії Парижа відкинули: мовляв, видають ліцензії у своїх водах за правилами угоди по Brexit.
У кулуарах саміту G20 представники сторін так і не змогли дійти домовленостей. Своєю чергою, у Парижі пригрозили адресними санкціями, включаючи посилення деяких перевірок.
Жоден з лідерів, стверджують офіційні особи, не збирається іти на поступки, оскільки обидва вважають, що вони мають рацію.
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