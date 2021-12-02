Відносини між країнами помітно погіршали через суперечку на видачу ліцензій на риболовлю.

Президент Франції Еммануель Макрон обізвав британського прем’єра Бориса Джонсона "клоуном", який керує "цирком", на тлі риболовецької суперечки.

Про це пише Sky News з посиланням на французьку газету Le Canard Enchaine.

Макрон згадав недобрим словом Джонсона під час відвідин Хорватії минулої середи – за кілька годин після того, як 27 нелегалів потонули у Ла-Манші.

Як повідомляє місцеве видання, Макрон сказав: "У нас відбуваються серйозні дискусії, але він (Джонсон – УНІАН) вражає мене своєю неелегантністю. Це завжди один і той же цирк".

Читайте такожБлогер зі США використав фото українського актора – той його потроливЗгодом він додав: "Шкода бачити таку велику країну, з якою ми могли б так багато зробити, на чолі з клоуном".

Відносини між Лондоном і Парижем були практично заморожені в останні кілька місяців через визначення права на вилов риби після Brexit і переходом Ла-Маншу, пише The Mirror.

Ситуацію погіршив лист Джонсона до Макрона з вимогою негайно ухвалити заходи з незаконного перетину переходів через Ла-Манш.

Риболовецька суперечка між Британією і Францією: деталі

Суперечка спалахнула тоді, як Франція звинуватила Британію у видачі лише половини ліцензій, на які, на її думку, вона має право. Водночас у Лондоні претензії Парижа відкинули: мовляв, видають ліцензії у своїх водах за правилами угоди по Brexit.

У кулуарах саміту G20 представники сторін так і не змогли дійти домовленостей. Своєю чергою, у Парижі пригрозили адресними санкціями, включаючи посилення деяких перевірок.

Жоден з лідерів, стверджують офіційні особи, не збирається іти на поступки, оскільки обидва вважають, що вони мають рацію.

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Автор: Віолетта Орлова