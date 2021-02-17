Хтось із пасажирів навіть шукав загублений порожній пакет із супермаркету.

За 2020 рік до контакт-центру «Київпастрансу» майже 1 300 разів зверталися власники загублених речей.

Про це компанія повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Найчастіше пасажири губили у столичному наземному громадському транспорті ключі, одяг та документи. Однак були й незвичайні звернення.

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Наприклад, хтось шукав вставну щелепу, ключі від BMW, рудого собаку, пакет з чіпсами та попкорном. Зверталися й пасажири, які дуже хотіли віднайти одну загублену чорну шкарпетку, п'ять кабачків і навіть порожній пакет із супермаркету «Сільпо».

У компанії нагадали, що втрачені речі можна спробувати пошукати, зателефонувавши до контакт-центру або написавши на сторінку «Київпастрансу» у Facebook.

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Автор: Катерина Комолова