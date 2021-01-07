Політик зазначив, що 2021 рік почався з вкрай незручного моменту, який запам'ятається йому надовго.

Мер бельгійського міста Антверпен і глава сепаратистської партії Новий Фламандський альянс Барт де Вевер осоромився в прямому телеефірі.

Читайте такожНайкращі меми 2020 року: як жартували користувачі в соцмережахЯк повідомляє Politico, він давав інтерв'ю онлайн, при цьому перебуваючи вдома, а одягнений він був у сорочку і труси. Ймовірно, політик розраховував, що в кадр потрапить тільки верхня частина його вбрання, але не врахував, що за спиною у нього стоїть велике дзеркало, в якому він відбивається цілком і де видно його голі ноги, передає u-news.com.ua.

"На Вас дуже красива сорочка. Напевно, ви наділи її спеціально для нас. Але невже під цією сорочкою ви тільки у спідній білизні?"- запитала ведуча Кім Дебрі, сміючись, і таким чином привертаючи увагу до конфузу де Вевера. "Звідки Ви знаєте?",- запитав збентежений мер. А потім, чортихнувшись, зрозумів, що сталося. Політик зазначив, що 2021 рік почався з вкрай незручного моменту, який запам'ятається йому надовго.

Інші курйозні новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН