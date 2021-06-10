Суд забов'язав фотографа виплатити штраф у понад 20 тисяч гривень.

Уродженця села Абазівка Полтавської області притягнули до відповідальності за статею про виготовлення порнографії. Чоловік сфотографував на смартфон свій статевий орган та виклав фото на сайті секс-знайомств.

Вирок у справі оприлюднено в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Судове засідання Полтавського райсуду відбулось 3 червня.

Як йдеться в документі, минулого року фігурант справи здійснив «крупно планове фотографування власного статевого органу» за допомогою свого смартфону Iphone SE. Правоохоронці вирішили, що таким чином чоловік незаконно виготовив фото порнографічного характеру.

22 жовтня минулого року чоловік виклав вищезгадане фото на сайті секс-знайомств, надавши до нього загальний доступ, чим порушив Закон України «Про захист суспільної моралі».

Наголошується, що порнографічний характер фото був підверджений висновком судово-мистецтвознавчої експертизи.

Крім того, в чоловіка знайшли наркотичні засоби – канабіс і макову соломку, які він зберігав без мети збуту. За поясненням підсудного, дику коноплю він зібрав біля ставка в селі Супрунівка, а мак - у себе у дворі.

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Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 301 КК України (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) та ч. 1 ст. 309 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

При цьому підозрюваний уклав угоду з прокурором та визнав себе винним. Йому призначили покарання у вигляді штрафу у 20400 гривень. Крім того, він має відшкодувати держави судові витрати за проведення судових експертиз в розмірі 3269 гривень.

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Автор: Дмитро Захаров