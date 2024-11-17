За словами вченого, один нерв тварини відповідає за її звичку струшувати воду на ваш одяг.

Вчені нарешті з'ясували, чому собаки мають звичку обтрушуються від води, коли ви, наприклад, сидите біля басейну в спекотний день і кидаєте палку своєму "компаньйону", після чого він приносить її, а потім підходить прямо до вас, "посміхається" й обливає холодною водою ваш сухий одяг. Про це пише Live Science.

Згідно з новими дослідженнями, "мокрий собачий коктейль" є причиною рецептора в шкірі ссавців під назвою C-LTMR. Це змушує тварин усіх видів, від собак до котів і мишей, виконувати напрочуд послідовне струшування, коли їх стимулюють краплі рідини на задній частині шиї. Результати відповідного дослідження були опубліковані у журналі Science.

За словами співавтора дослідження, докторанта Медичного інституту Говарда Хьюза Гарвардської медичної школи Давея Чжана, у різних особин і видів тварини, як правило, тремтіння відбувається з однаковою частотою та схожою схемою - зазвичай три тряски вперед-назад за раз - і ніхто не знає, які рецептори та нерви відповідають за це.

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Дослідники створили генетичні мутації у мишей, які "знеструмили" рецептори їхньої шкіри. Вони виявили, що миші, які були не здатні визначати зміну температури, все одно тремтіли, коли краплі олії бризкали їм на потилицю. При цьому миші без механорецепторних каналів не тремтіли.

Тому Чжан і його команда зосередилися на механорецепторах, відстежуючи їхню активність у відповідь на краплі олії. Вони звузили свій фокус до трьох рецепторів, кожен з яких реагує на дуже легкий дотик. Потім вони використали техніку під назвою оптогенетика, щоб активувати світлом специфічні рецептори на шкірі. За допомогою цієї техніки вони могли активувати окремі типи нервів без будь-якого рідинного стимулу.

"Результати були очевидними: коли дослідники стимулювали тип нерва, який називають С-волокном низькопорогових механорецепторів (C-LTMR), миші тремтіли, наче їх раптово полили з душу. Щоб ще раз перевірити, дослідники створили мишей без C-LTMR і виявили, що вони трясуться на 58% менше, ніж звичайні миші, коли їх полиють водою", - йдеться у статті.

За словами Чжана, C-LTMR довгий час залишалися таємницею. На основі досліджень, проведених 80 років тому, вважалося, що вони створюють відчуття лоскоту у тварин. При цьому у людей споріднені механорецептори, які називаються С-механорецепторами, асоціюються з приємними дотиками до шкіри:

"По суті, це захисна система, щоб позбутися потенційно шкідливих подразників".

Питання, чи є у людей, з їхньою шкірою без хутра, якісь сліди такої трепетної реакції, залишається відкритим.

"Раніше я відповідав, що люди використовують рушник, щоб витертися. Але існує звичайна реакція тремтіння на легкий дотик до шиї у людей - просто неясно, чи це тремтіння пов’язане з тим, що може відчути мокра собака, перш ніж тремтіти. Важко відповісти, чи є це еволюційним продуктом коктейлю "мокрий пес" гризунів чи пухнастих тварин", — сказав Чжан.

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Також ми повідомляли, що є порода собак, яка не підходить домосідам. Експерти зазначили, що пси породи бордер-коллі дуже активні, з ними потрібно займатися, тому таких тварин не варто заводити тим, хто веде малорухливий спосіб життя.

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