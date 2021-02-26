Росіяни не змогли покинути КНДР звичайним шляхом, оскільки пасажирське сполучення з Росією перервано через пандемію коронавірусу.

Російським дипломатам довелося виїжджати з Північної Кореї на саморобній дрезині.

Як повідомляє Представництво МЗС Росії у Владивостоці у своєму Facebook, їм вже вдалося вилетіти до Москви.

Про "подорож" дипломатів стало відомо ввечері 25 лютого. Росіяни не змогли покинути КНДР звичайним шляхом, оскільки пасажирське сполучення з Росією перервано через пандемію коронавірусу.

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В результаті росіяни добиралися до прикордонного району громадським транспортом, але перетнути річку Туманна, що розділяє країну, по залізничному мосту довелося на несамохідній дрезині.

Третій секретар посольства Владислав Сорокін штовхав навантажений візок більше кілометра.

Представники російського зовнішньополітичного відомства сприяли виїзду групи з території КНДР і зустріли їх на російській прикордонній станції Хасан. Після цього дипломатів і членів їх сімей посадили в автобус і доставили в аеропорт.

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Автор: Денис Прядко