У Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі президента України Володимира Зеленського та глави Грузії Саломе Зурабішвілі, яка перебуває в Києві з офіційним візитом.
Під час огляду строю воїнів почесної варти поблизу Маріїнського палацу стався курйоз – солдат, вітаючи сторін, випадково випустив з рук святкову амуніцію.
Прикрий випадок потрапив на камери, що транслювали подію. А проте військовий не розгубився: він підняв зброю і постав перед президентами. Зеленський у відповідь усміхнувся.
За результатами перемовин запланована прес-конференція Зеленського та Зурабішвілі.
Вранці 23 червня сторони зустрічі представили членів делегацій і направилися до українського глави, де пройдуть переговори у форматі віч-на-віч.
Зурабішвілі зустрінеться сьогодні також з українським прем’єром Денисом Шмигалем й спікером Ради Дмитром Разумковим.
У травні 2021 року під час зустрічі Зеленського з главою МЗС Грузії Давидом Залкаліані сторони обговорили взаємодію країн у контексті подальшого поглиблення відносин з ЄС і НАТО.
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