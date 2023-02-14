Критик назвала постановку нудною.

Директор провідної німецької балетної трупи Марко Геке вимазав обличчя критика екскрементами своєї собаки на прем'єрі вистави.

Напад стався через рецензію, в якій балетний критик Frankfurter Allgemeine Zeitung Вібке Хюстер назвала його постановку "нудною", пише The Gurdian. За даними видання, керівника балетної трупи Ганноверської державної опери вже усунули з посади, він перебуває за слідством.

Інцидент стався під час антракту. У виданні заявили, що Геке був розгніваний рецензією на його постановку "В голландських горах". Критик писала, що "людина чергує стан божевілля і смерті від нудьги" при перегляді вистави.

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Спочатку 50-річний чоловік словесно напав на критика, а потім дістав з кишені мішок з собачими фекаліями і витер вміст об її обличчя.

"Німецькі ЗМІ повідомили, що фекалії в пакеті, використаному при передбачуваному нападі, були зроблені його таксою Густавом всього за кілька хвилин до цього", - пише видання.

Співробітник прес-служби оперного театру допоміг Хюстер вимити обличчя, після чого вона заявила на Геке в поліцію. Керівництво оперного театру вже принесло свої вибачення і заявило, що розслідує інцидент.

Відомо, що 50-річний Марко Геке є директором балетної трупи Ганновера з 2019 року.

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