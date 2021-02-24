За словами пілота, непізнаний об'єкт дуже швидко пролетів над літаком.

Екіпаж пасажирського Airbus A320, який 21 лютого летів рейсом 2292 авіакомпанії American Airlines, повідомив про небезпечне зближення з «довгим циліндричним об'єктом» на висоті близько 11 тис. метрів.

Читайте такожЦРУ розсекретило сотні документів про НЛОПро це заявив радіоперехоплювач Стів Дуглас, який стверджує, що зробив аудіозапис розмови, пише The Drive.

Літак прямував з Цинциннаті у Фінікс і знаходився на захід від містечка Де-Мойн, коли пілот сказав авіадиспетчерам про невідомий літаючий об'єкт. За словами екіпажу, об'єкт був схожий на крилату ракету і дуже швидко пролетів над літаком.

«Щось було просто над нами. ... Воно виглядало як довгий циліндричний об'єкт, який майже був схожий на щось на якусь крилату ракету. Дуже швидко рухався просто над нами», — говорить пілот на записі.

В American Airlines підтвердили справжність аудіозапису, проте за подробицями рекомендували звертатися до ФБР, що може свідчити про проведення розслідування, вважає видання.

За словами журналістів, зустріч 21 лютого дуже схожа на подію, яка сталася в тому ж регіоні майже три роки тому. Тоді повідомлялося, що над двома літаками — Learjet і Airbus — також пролітав непізнаний об'єкт.

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Переклад: Катерина Комолова