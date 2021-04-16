«Заєць» устиг вдарити кондукторку.

У Черкасах чоловік втік через вікно тролейбуса, коли кондукторка поцікавилась, чи платив він за проїзд.

Читайте такожУ Запоріжжі яму на дорозі "відремонтували" зліпками щелеп (відео)Відео у Facebook опублікував заступник КП "Черкасиелектротранс" Тарас Хвиль. Він зазначив, що «заєць» устиг вдарити кондукторку.

Громадський транспорт якраз зупинився, коли містянин пролазив крізь відчинену кватирку. Свідками курйозної ситуації стали десятки громадян. Дехто радив не вистрибувати з тролейбуса на проїжджу частину.

Пасажиру таки вдалося застрягнути частиною тулуба, та, коли кондукторка підбігла до порушника, той уже виліз назовні та показав середній палець з вулиці.

Зазначається, що на місце події викликали поліцію.

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Автор: Яна Ставська