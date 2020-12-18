Власник елітного авто залишив його з працюючим двигуном, а дідусь спонтанно вирішив викрасти іномарку.

У Чернігівській області затримано 80-річного чоловіка за спробу викрадення автомобіля «Лексус».

Читайте такожУ МВС пояснили нововведення у покаранні за викрадення автоПро це повідомляє сектор комунікації Головного управління Національної поліції в Чернігівській області.

Згідно з інформацією, повідомлення про зникнення автомобіля до поліції надійшло ввечері 17 грудня.

«Заявник розповів правоохоронцям, що транспортний засіб стояв біля Крехаївської сільської ради, ключі залишилися в замку запалювання. Автомобіль був заведений, оскільки його власник вирішив зайти в адмінбудівлю лише на кілька хвилин», - йдеться у повідомленні.

Орієнтування на автомобіль миттєво було розіслано патрулям, що обслуговують суміжні райони. Менше за годину співробітники Козелецького відділення поліції наздогнали та заблокували автомобіль «Лексус», яким заволодів чоловік, 1940 р. н.

«Коли поліцейські та небайдужі громадяни наздогнали автомобіль у Рожнах Броварського району Київської області, були дуже здивовані: за кермом перебував 80-річний чоловік. Він розказав правоохоронцям, що проїжджав біля сільради на велосипеді, і коли побачив «Лексус», вирішив його викрасти. Замість елітного автомобіля він залишив свій старий велосипед», - розповіли в поліції.

Правоохоронці встановили, що пенсіонер раніше проблем із законом не мав, жив самотньо. У поліції зазначають, що рішення про викрадення в пенсіонера було спонтанним – це не були сплановані дії.

Пенсіонера затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі триває розслідування у рамках ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Синельник