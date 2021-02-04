Курйоз трапився на засіданні міської ради 3 лютого.

Депутат Одеської мерії Андрій Кисловський обмовився про будівництво Палацу спорту в районі міжнародного аеропорту в місті.

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Курйоз трапився на засіданні міської ради 3 лютого, відео опублікувало місцеве видання Думська.

Під час виступу з місця Кисловський заявив: «Щоб щось украсти – треба щось мати». Фраза підняла регіт у залі, а депутат зауважив, що «почав з кінця».

«Тому давайте щось будемо мати спочатку. Тим паче якщо нам за це ще й дають гроші», – продовжив одесит.

Журналісти одразу ж нарізали цитату зі «зізнанням» Кисловського і опублікували відео з накладеною відомою мелодією титрів фільмів сценариста Роберта Вайда. Реакція соціальних мереж не забарилася. Дехто жартома зауважив, що Кисловський показав «майстер-клас з крадіжок».

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Автор: Яна Ставська