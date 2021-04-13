Успіхи хлопця в компанії проігнорували - тоді він відправився в Бостона, щоб націдити пива біля їхнього офісу.

Американський YouTube-блогер з Лос-Анджелеса Майкл Рівз навчив Спота - робопса від компанії Boston Dynamics - за командою мочитися пивом у склянку.

Читайте такожМасовий танець роботів Boston Dynamics під час матчу потрапив на відеоКілька років тому ютубер вже навчив робот-пилосмок страждати, лаятися і скаржитися на життя, пише Meduza. Тепер хлопець створив модифікації для робособаки, завдяки яким Спот може проаналізувати оточення, визначити місце розташування склянки, встати рівно над нею і подати туди струмінь пива.

Напій надходить із закріпленого на спині пивного кега. Однак з точністю у робособаки поки все складно: Спот справляється лише у 35% випадків.

Вражений своїми успіхами, блогер вирішив зв'язатися з Boston Dynamics і показати їм, на що тепер здатний робот. Однак у компанії почали ігнорувати його повідомлення.

Тоді Рівз разом зі Спотом відправився до Бостона, розташованого приблизно за 44 години шляху. Він приїхав до головного офісу Boston Dynamics і змусив робопса помочитися пивом просто біля входу до компанії.

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Автор: Катерина Комолова