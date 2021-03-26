Мешканка англійського міста Оксфорд 27-річна Клер Уайзмен не підозрювала, що вагітна, і в підсумку народила хлопчика на підлозі у кухні.
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Під час вагітності дівчина не поправилася та абсолютно не відчувала, як дитина ворушиться. При цьому у неї були регулярні менструації, й вона без перерв приймала протизаплідні таблетки.
Якось вдень Клер відчула біль в животі, але не надала цьому значення, випивши таблетку. Через деякий час біль повернувся, тоді дівчина подзвонила матері й та, запитала, чи не може вона бути вагітною.
«Я сказала їй, що це абсолютно неможливо. Я приймала таблетки, і у мене тривали регулярні кровотечі. Але коли я поклала руку між ніг, я відчула голову дитини... Я була в шоці», - розповіла Клер Уайзмен
У підсумку дівчина народила хлопчика вагою понад три кілограми. Вона довго не могла повірити та перші години навіть боялася дивитися на малюка.
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