Дівчина приймала протизаплідні таблетки, зовсім не поправилася і не відчувала, як дитина ворушиться всередині.

Мешканка англійського міста Оксфорд 27-річна Клер Уайзмен не підозрювала, що вагітна, і в підсумку народила хлопчика на підлозі у кухні.

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Під час вагітності дівчина не поправилася та абсолютно не відчувала, як дитина ворушиться. При цьому у неї були регулярні менструації, й вона без перерв приймала протизаплідні таблетки.

Якось вдень Клер відчула біль в животі, але не надала цьому значення, випивши таблетку. Через деякий час біль повернувся, тоді дівчина подзвонила матері й та, запитала, чи не може вона бути вагітною.

«Я сказала їй, що це абсолютно неможливо. Я приймала таблетки, і у мене тривали регулярні кровотечі. Але коли я поклала руку між ніг, я відчула голову дитини... Я була в шоці», - розповіла Клер Уайзмен

У підсумку дівчина народила хлопчика вагою понад три кілограми. Вона довго не могла повірити та перші години навіть боялася дивитися на малюка.

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Автор: Катерина Шварц