Channel 4 щорічно практикує супровід традиційної промови королеви "альтернативним різдвяним посланням".

Британський телеканал Channel 4 одразу після різдвяної промови королеви Єлизавети запустив її фальшиву копію. Фейкова «королева» попереджувала громадян про небезпеки передових технологій.

Про це пише CNN.

Читайте такожАмериканець вирішив покинути літак на злеті й прихопив собаку

Акторка, яка виконала роль монархині, запитала у глядачів, чи завжди те, що ми бачимо, є правдивим.

Телекомпанія пояснила, що відео повинне було дати «суворе попередження про технології, з допомогою яких можуть поширювати дезінформацію і фейкові новини у цифрову епоху».

Зазначається, що Channel 4 щорічно практикує супровід традиційної промови королеви «альтернативним різдвяним посланням». Це завжди викликає неабиякі суперечки.

Крім того, «королева» обговорила в ображеному тоні переїзд принца Гаррі й Меган у Північну Америку і виконала запальний танець у стилі користувачів TikTok.

У своєму справжньому посланні королева подякувала медикам за їхню роботу в період пандемії, висловила співчуття родинам, які не змогли відсвяткувати Різдво разом через карантинні обмеження.

Інші новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН