Британський телеканал Channel 4 одразу після різдвяної промови королеви Єлизавети запустив її фальшиву копію. Фейкова «королева» попереджувала громадян про небезпеки передових технологій.
Про це пише CNN.
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Акторка, яка виконала роль монархині, запитала у глядачів, чи завжди те, що ми бачимо, є правдивим.
Телекомпанія пояснила, що відео повинне було дати «суворе попередження про технології, з допомогою яких можуть поширювати дезінформацію і фейкові новини у цифрову епоху».
Зазначається, що Channel 4 щорічно практикує супровід традиційної промови королеви «альтернативним різдвяним посланням». Це завжди викликає неабиякі суперечки.
Крім того, «королева» обговорила в ображеному тоні переїзд принца Гаррі й Меган у Північну Америку і виконала запальний танець у стилі користувачів TikTok.
У своєму справжньому посланні королева подякувала медикам за їхню роботу в період пандемії, висловила співчуття родинам, які не змогли відсвяткувати Різдво разом через карантинні обмеження.
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