Працівників розповіли, що офіцери ображали та штовхали їх.

У Пакистані поліцейські заарештували 19 працівників ресторану швидкого харчування, які відмовилися пригостити їх безкоштовними бургерами.

Про це пише BBC.

Правоохоронці зайшли до ресторану та попросила безкоштовні гамбургери, повідомляють у мережі Johnny&Jugnu.

"Після того, як їм відмовили, співробітники поліції погрожували нашим менеджерам. Але пішли, щоби наступного дня повернутися і далі залякувати і тиснути на нашу команду... безпідставними аргументами", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожАмериканські ресторатори змушені винаймати на роботу роботів, бо так дешевше (відео)11 червня деякі співробітники поліції арештували менеджера ресторану без пояснення причини.

Потім вони забрали усіх працівників кухні та інших менеджерів.

Людей затримали на сім годин. Вони розповіли, що офіцери ображали та штовхали їх.

Дев'ятьох причетних до інциденту поліцейських тимчасово відсторонили від роботи.

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Автор: Людмила Жерновська