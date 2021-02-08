Наречена в буквальному сенсі звалилася зі сміху на підлогу, і довгий час ніяк не могла заспокоїтися.

В Індії ревнивий наречений вдарив фотографа на весіллі, а реакція нареченої на курйозний інцидент порадувала всіх.

Тільки в Twitter відео набрало близько мільйона переглядів.

На записі видно, як одягнена в традиційний національний весільний наряд наречена, склавши руки, позує фотографу. У якийсь момент він підходить до неї впритул і торкається підборіддя. Побачивши це, наречений дає затріщину фотографу.Читайте такожCOVID-19 - не привід скасовувати весілля: пара з Індії знайшла спосіб перехитрити вірус (відео)

Після цього наречена в буквальному сенсі валиться зі сміху на підлогу, і довгий час ніяк не може заспокоїтися.

"Я прямо люблю цю наречену", "Благослови її, Боже. Сподіваюся, що вона залишиться такою ж щасливою все життя», «Вона просто принадність», - писали люди в коментарях.

I just love this Bride 👇😛😂😂😂😂 pic.twitter.com/UE1qRbx4tv — Renuka Mohan (@Ease2Ease) February 5, 2021

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Автор: УНІАН