Журналісти телеканалу дізналися подробиці й вигадали цілу історію: хочуть нібито доставити 10 трун в Росію.

Черкаська фірма продає елітні труни для загиблих російських військовослужбовців. Виробники навіть можуть під замовлення вигравіювати російський герб на кришці домовини.

Про це йдеться у сюжеті програми "Секретні матеріали" на телеканалі 2+2.

Оголошення про продаж таких гробів уперше з’явилося в одній зі спільнот Facebook з іронічним підтекстом – мовляв, у цих трунах відправляють на Батьківщину ліквідованих окупантів Донбасу.

Журналісти телеканалу дізналися подробиці й вигадали цілу історію: хочуть нібито доставити 10 трун в Росію з державним російським гербом.

Під час телефонної розмови у фірмі назвали ціни на такий товар – до 7,5-8 тисяч доларів.

Домовини виконані з дорогоцінних порід дерев, мають двокришковий саркофаг з автоматичним регулюванням висоти дна; оздоблений сусальним золотом на колонах, а на дні покритий італійським оксамитом.

Склад фірми у Києві, але компанія пропонує швидку пряму доставку в Росії – через "партнерів".

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