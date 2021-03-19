Колишня зірка фільмів для дорослих Саша Грей показала, як готує український борщ.
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Вона розповіла, що борщ - це суп на основі буряка, в який в залежності від регіону можна додавати різні види м'яса і овочів.
"Створена в Україні, ця страва поширилася по всьому світу. Зараз вона досить поширена в таких країнах, як Росія, Польща і Литва. Приготуйте ложки і миски, щоб зануритися обличчям в цю гарячу і насичену серію", - підписала ролик акторка.
Для своєї страви порно-зірка використовувала буряк, капусту, картоплю, моркву, цибулю і м'ясо.
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