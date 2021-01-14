За словами дівчини, вона вирушила відпочивати в Майямі, не підозрюючи, що готель виявиться свінгерським.

Мешканка американського Орландо випадково забронювала своїй дочці номер у готелі "для збоченців".

Про це дівчина з ніком @chaneybelle розповіла в TikTok-акаунті.

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За словами дівчини, вона вирушила відпочивати в Маямі, не підозрюючи, що готель виявиться свінгерським.

Американка показала підписникам дзеркало на стелі, упаковку преміум-презервативів, іграшки для дорослих і шафу з різними винами і шампанським.

"Мама забронювала нам готель в Маямі, не припускаючи, що він для збоченців», - прокоментувала вона апартаменти.

За добу ролик подивилися понад 2,5 мільйона юзерів і залишили багато жартівливих коментарів: «Що ж, ну хоча б сувеніри привезете», «Раджу тобі не чіпати ліжко...", "Що ж, принаймні, ліжка там повинні бути дуже зручними, а стіни - з хорошою звукоізоляцією, так що сусідів ви чути не будете, хаха", "Моя мама якось теж ледь не забронювала цей готель, а потім прочитала відгуки про нього в Інтернеті..." - писали вони.

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Автор: УНІАН