Мер Івано-Франківська показав, що "чекає кожного", хто захоче сексу на Ратуші

Раніше Руслан Марцінків заявив, що в Івано-Франківську можуть ввести платну послугу за кохання на фоні панорами міста.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків знову пошуткував про секс на Ратуші після інциденту, який стався напередодні. Відповідний допис він опублікував на своїй сторінці у Facebook. "Ось такий пейзаж чекає кожного, хто шукатиме кохання на нашій Ратуші", - написав він та додав декілька красивих фотографій міста з її висоти. Секс на Ратуші за гроші: з чого все почалося 2 лютого в мережі Instagram близько 16:00 з’явився ролик з невідомою парою, які начебто здійснюють статевий акт на оглядовому майданчику Ратуші. Відео оприлюднив відомий франківський блогер f.r.a.n.k.i.v.s.k.y.y. на своїй сторінці. Хоча через велике наближення камери якість відео не дуже хороша, проте чітко помітно, що це міська Ратуша. Відео стало вірусним у мережі.

Після цього Руслан Марцінків заявив, що в Івано-Франківську можуть ввести платну послугу за кохання на фоні панорами міста. «Нову послугу введемо на Ратуші! 100 000 гривень за зайняттям коханням на фоні панорами міста! Всі кошти підуть на реставрацію Ратуші! Є ідея доручити КП «Центр розвитку міста та реакреації!», – йдеться у дописі. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: УНІАН

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