Недалеко від Мар-дель-Плата в Аргентині свінгери влаштували підпільну вечірку під час карантину. Однак недоброзичливці викликали на місце правоохоронців, яких там прийняли за стриптизерів.
Про це повідомляє Buenos Aires Times.
На вечірці копи застали два десятки людей від 35 до 55 років. У будинку грала музика, були накриті столи, а на підлозі лежали матраци. Одна з жінок підійшла до поліцейського і прошепотіла: «Ти мене збуджуєш». Ще один свінгер зізнався, що прийняв копів за «десерт».
"Це було комічно і абсурдно одночасно", - поділився своїми враженнями від побаченого один з правоохоронців.
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В результаті вечірку припинили. Всім її учасникам і власнику будинку загрожують штрафи за порушення карантину. Затримані не чинили опору, були ввічливими і навіть жартували.
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