Перехожі помітили пару через панорамне вікно закладу.

В одному з британських пабів перехожі заскочили пару, яка займалась сексом прямо у приміщенні закладу, не особливо переховуючись від очей інших.

Відео оприлюднив британський таблоїд The Sun.

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Автор відео прокоментував в одній із соціальних мереж, що сподівається, сидіння потім почистять. Інший виправдовував парочку, оскільки ті могли не знати, коли після посилення карантинних обмежень у країні зможуть ще прийти до закладу.

Нагадаємо, у Великій Британії через рекордну смертність від коронавірусу поновили локдаун.

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Автор: УНІАН