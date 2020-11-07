В одному з британських пабів перехожі заскочили пару, яка займалась сексом прямо у приміщенні закладу, не особливо переховуючись від очей інших.
Відео оприлюднив британський таблоїд The Sun.
Читайте такожБританця посадили у в'язницю за проколювання презервативів перед сексом
Автор відео прокоментував в одній із соціальних мереж, що сподівається, сидіння потім почистять. Інший виправдовував парочку, оскільки ті могли не знати, коли після посилення карантинних обмежень у країні зможуть ще прийти до закладу.
Нагадаємо, у Великій Британії через рекордну смертність від коронавірусу поновили локдаун.
Секс у публічних місцях: про які випадки ще відомо
- "На очах у дітей": у Британії пара порушників карантину зайнялася сексом у парку (фото)
- У Кременчуці нетвереза пара зайнялася сексом на очах у поліції (відео 18+)
- На Закарпатті парочка зайнялася сексом на вулиці просто біля церкви (відео)
- Секс у прямому ефірі: чиновник з Філіппін забув вимкнути камеру і підставив секретарку (відео 18+)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram