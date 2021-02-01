Статевий акт намагалася зупинити помічниця адвоката, однак юрист так і не почув її заклики.

Перуанський адвокат Гектор Роблес зайнявся сексом зі своєю клієнткою під час онлайн-слухання суду, яке проходило в Zoom.

Про це повідомляє Daily Mail.

За тим, що відбувається в прямому ефірі, спостерігали суддя та інші співробітники суду.

На кадрах видно, як Роблес роздягнувся і сів на стілець, після чого оголена клієнтка забралася йому на коліна. Статевий акт намагалася зупинити помічниця адвоката, яка говорила, що всі присутні на слуханні користувачі бачать секс чоловіка і жінки. Однак юрист так і не почув заклик помічниці.

«Ми є свідками непристойних дій, які являють собою порушення громадських правил пристойності і посилюються тим фактом, що вони записуються на національному рівні», - заявив суддя, який незабаром зупинив засідання.

Суддя також дав вказівку прокуратурі негайно почати розслідування щодо Роблеса. Незабаром після інциденту юриста відсторонили від участі у справі. Місцева колегія адвокатів може позбавити його ліцензії після внутрішньої перевірки.

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Автор: УНІАН