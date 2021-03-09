Мережу ресторанів швидкого харчування Burger King у Великобританії звинуватили у сексизмі через твіт, присвячений Міжнародному жіночому дню.
Читайте такожHBO Max прибрав з прокату фільм "Віднесені вітром" через звинувачення у расизміТак, 8 березня Twitter представництва мережі опублікував повідомлення «Місце жінки – на кухні» (Women belong in the kitchen), щоб розповісти про нову програму, яка повинна допомогти жінкам зробити «кар'єру в кулінарії». Але багато хто з користувачів сприйняли твіт вороже.
Представниця Burger King Адріанна Лаурічелла розповіла The Washington Post, що в компанії «помилилися, не включивши повне пояснення».
У підсумку публікацію вирішили видалити через безліч образливих коментарів.
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