Підлітки, яких домагався педофіл, не стали заявляти на нього в поліцію, зібрали компромат і почали його шантажувати.

У штаті Пенсільванія школярки шляхом шантажу "відбили" у педофіла Мінівен, щоб кататися на ньому містом.

Про це пише The Morning Call.

22-річний Кайл Кастер з міста з округу Віндбор познайомився з 14-річною дівчинкою і її 13-річною подругою на автостоянці дитячого садка. Після цього через Snapchat він почав слати старшій з них фото свого члена і відео сексуального характеру, а також просив надіслати її оголені фотографії.

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Дівчатка не стали повідомляти про педофіла дорослим, замість цього вони зібрали на нього компромат і почали його шантажувати. Кастеру нічого не залишилося, як віддавати свій мінівен, коли підлітки в черговий раз захочуть проїхатися містом. У підсумку дівчата покликали своїх друзів-ровесників і ганяли з ними по окрузі.

В результаті Кастер поскаржився на них в поліцію. На питання копів, навіщо він піддається дітям, той відповів, що у них «є дещо на нього». В результаті Кастера затримали, але поки що випустили під заставу. Слухання у його справі призначені на 10 березня.

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Автор: УНІАН