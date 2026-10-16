З'явилися подробиці пророцтва Ванги, яке має збутися в листопаді 2026 року

До цього про одне з найдивніших пророцтв Ванги не було жодних подробиць.

Відома болгарська провидиця Баба Ванга передбачила , що людство може вперше зустрітися з позаземною цивілізацією в листопаді 2026 року.

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Згідно з її пророцтвом, у цей період величезний космічний корабель увійде в атмосферу Землі, пише Ambito. Зазначається, що, згідно з тлумаченнями пророцтва, можливий контакт із позаземним життям стане подією, яка змінить уявлення людей про Всесвіт.

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У своєму пророцтві Ванга розповідала про істот з планети Вамфім, які вже перебувають на Землі й готують якусь важливу подію для людства.

В описах цих істот йдеться про те, що вони виглядають напівпрозорими й мерехтять, немов риб’яча луска.

При цьому зазначається, що, незважаючи на багаторічні пошуки позаземного життя, вчені поки що не мають підтверджених доказів існування позаземної цивілізації або контакту з нею.

Інші пророцтва Ванги

Раніше УНІАН писав про те, що пророцтва Ванги на другу половину 2026 року морозять душу. Так, серед найбільш обговорюваних сценаріїв – масштабний військовий конфлікт, перший контакт людства з інопланетянами та руйнівні природні катастрофи.

Також повідомлялося про пророцтва Нострадамуса на 2026 рік.

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