Навздогін реакції користувачів слідувала й жартівлива публікація про 1035-річчя Ярослава Мудрого.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль привітав українців з річницею дня народження Тараса Шевченка, зазначивши, що поету 9 березня «виповнилося б 207 років».

Про це йдеться у Facebook.

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«Слово може бути сильнішим за зброю. Тарас Шевченко довів це своїм життєвим прикладом. Незламність духу й невпинна боротьба за свободу, які сповнюють рядки його творів, знайшли визнання у всьому світі. Сьогодні (9 березня – УНІАН) Тарасу Григоровичу виповнилося б 207 років», – написав глава уряду.

Користувачі тему багатоліття Кобзаря вирішили продовжити вже у коментарях до допису.

Не вберегли(((

Трошки не дотягнув Дункан Григорович

207 то не вік, я так вважаю. Колись люди по 900 років жили й горя не знали.

А на 210 річницю Тарасу Григоровичу не забудьте народного артиста дати. Ювілей як ніяк буде, а то з Лесю на її 150 річчя прокатили зі званням.

Виповнилось би 207, якби не Дантес...

Не беріг себе Тарас Григорович..А міг би побачити й відчути кінець епохи бідності)

Ще наче тільки вчора пас ягнят за селом... Час летить!!

А хтось вказав прем’єру прямо, що «виповнилося б. Але стільки не живуть».

Шкода, дуже шкода... виповнилося б вчора, якби сьогодні не вмер...

Навздогін реакції користувачів слідувала й жартівлива публікація про 1035-річчя Ярослава Мудрого.

Річниця з дня народження Шевченка

9 березня у 1814 році з’явився на світ визначний поет, класик української літератури, мислитель, художник Тарас Григорович Шевченко. Сьогодні Україна відзначає 207-річчя від дня народження письменника.

Вірші Тараса Шевченка перекладені більш ніж ста мовами світу і навіть мовою есперанто.

Будучи людиною універсальних обдарувань та інтересів, Шевченко залишив по собі величезну творчу спадщину. З-під пера поета вийшли чудові твори і, звісно ж, знаменита збірка поезій "Кобзар". Його творчість мала вирішальне значення у становленні й розвитку нової української літератури та стала джерелом натхнення для багатьох сучасних митців.

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Автор: Яна Ставська