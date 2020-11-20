Мешканка шотландського Глазго Кетрін Гастон знайшла у своєму новому будинку людське серце і виграла в конкурсі найдивніших знахідок.
Про це повідомляє Daily Mail.
На кухні жінка виявила банку, де у формальдегіді плавав аортальний клапан. Жінка сфотографувала знахідку невідомого походження і відправила її на конкурс меблевої компанії ScS. За цей знімок фірма подарувала їй диван за 850 фунтів стерлінгів.
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Серед інших знахідок, виставлених на конкурс, були два черепи тварин з набору для «приманки відьом», наручники, велика іграшка інопланетянина, пляшка з миш'яком, мішок зі старовинними монетами, манекен для реанімації, богослужбові книги, лялька без обличчя, записки з психіатричної клініки та інші предмети.
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