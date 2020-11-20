У формальдегіді плавав аортальний клапан / фото Daily Mail, SCS

Мешканка шотландського Глазго Кетрін Гастон знайшла у своєму новому будинку людське серце і виграла в конкурсі найдивніших знахідок.

Про це повідомляє Daily Mail.

На кухні жінка виявила банку, де у формальдегіді плавав аортальний клапан. Жінка сфотографувала знахідку невідомого походження і відправила її на конкурс меблевої компанії ScS. За цей знімок фірма подарувала їй диван за 850 фунтів стерлінгів.

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Серед інших знахідок, виставлених на конкурс, були два черепи тварин з набору для «приманки відьом», наручники, велика іграшка інопланетянина, пляшка з миш'яком, мішок зі старовинними монетами, манекен для реанімації, богослужбові книги, лялька без обличчя, записки з психіатричної клініки та інші предмети.

фото Daily Mail, SCS
фото Daily Mail, SCS
фото Daily Mail, SCS
фото Daily Mail, SCS
фото Daily Mail, SCS
фото Daily Mail, SCS
фото Daily Mail, SCS
фото Daily Mail, SCS
фото Daily Mail, SCS

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Автор: УНІАН