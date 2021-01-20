Жінка, яка перебуває в декретній відпустці, гуляла по місту зі своєю знайомою. Як раптом ззаду до них підбігли омонівці і запропонували пройти в автобус.

Мешканку білоруського міста Гродно любов Сарлай затримали і оштрафували за білі штани з червоними лампасами.

Про це повідомляє «Наша Ніва».

У неділю, 17 січня, жінка, яка перебуває в декретній відпустці, гуляла містом зі своєю знайомою. Ззаду до них підбігли омонівці і запропонували пройти в автобус.

«У протоколі написали, що я брала участь в пікеті, кричала "Живе Білорусь!". Але міліціонер від руки ще складав пояснювальну - там було про колір штанів, який порушує громадський порядок", - розповіла Сарлай.

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Жінки провели ніч в ізоляторі. Наступного дня відбулося судове засідання по Skype. За словами Сарлай, суддя запитував, якого кольору були куртка і шарф на ній, а також, чи малюнок на штанях є заводським. Жінка повідомила, що носить ці штани з 2014 року.

У затриманої двоє дітей, тому її не можна заарештувати. Суддя призначив їй штраф в 580 білоруських рублів. Раніше Сарлай поставала перед судом двічі: після затримання і за фотографію в соціальних мережах. Обидва рази вона була виправдана.

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Автор: Денис Прядко