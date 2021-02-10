У травні 1945 року його вкрав американський солдат Рагнвальд Борх з резиденції Гітлера Бергхоф в Альпах.

Сидіння з особистого унітазу фюрера Третього рейху Адольфа Гітлера продали на аукціоні в США за 18 тисяч 750 доларів.

Читайте такожБілизну дружини Гітлера продали на аукціоні у Британії за 7,5 тисяч доларів (фото)Про це пише Daily Mail.

Зазначається, що співробітники аукціонного дому Alexander Auctions припускали, що лот піде з молотка за 15 тисяч доларів при початковій ставці в п'ять тисяч. Однак у підсумку торги виграв анонімний покупець, який запропонував за лот майже 19 тисяч.

Відомо, що сидіння в травні 1945 року вкрав з резиденції Гітлера Бергхоф в Альпах американський солдат Рагнвальд Борх, який разом з французькою армією одним з перших опинився в будинку Гітлера. На продаж його виставив син солдата.

Попри те, що резиденція сильно постраждала під час бомбардувань, військові зуміли забрати звідти безліч предметів на пам'ять. Крім сидіння, Борх вкрав з особняка кілька картин, написаних маслом.

Вас також можуть зацікавити інші новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц