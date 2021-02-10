Сидіння з особистого унітазу фюрера Третього рейху Адольфа Гітлера продали на аукціоні в США за 18 тисяч 750 доларів.
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Зазначається, що співробітники аукціонного дому Alexander Auctions припускали, що лот піде з молотка за 15 тисяч доларів при початковій ставці в п'ять тисяч. Однак у підсумку торги виграв анонімний покупець, який запропонував за лот майже 19 тисяч.
Відомо, що сидіння в травні 1945 року вкрав з резиденції Гітлера Бергхоф в Альпах американський солдат Рагнвальд Борх, який разом з французькою армією одним з перших опинився в будинку Гітлера. На продаж його виставив син солдата.
Попри те, що резиденція сильно постраждала під час бомбардувань, військові зуміли забрати звідти безліч предметів на пам'ять. Крім сидіння, Борх вкрав з особняка кілька картин, написаних маслом.
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