За словами чоловіка, пес допоміг йому зачарувати майбутню дружину.

У Канаді банківський менеджер Майк Антоніетті з Онтаріо навчив свого пса на прізвисько Уорвік приносити йому пиво з холодильника і навіть закривати за собою дверцята.

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Старанні тренування Уорвіка зайняли три місяці. Антоніетті дресирував його поетапно: спершу пса по команді відправляли на кухню. Після навчили відкривати дверцята холодильника за допомогою прив'язаної до ручки ганчірки. І, найскладніше, Уорвіку пояснили, що таке пиво і як хапати його пащею так, щоб не прокусити банку.

За словами Антоніетті, пес допоміг йому зачарувати майбутню дружину, якій він на першому ж побаченні показав, на що здатний Уорвік.

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Автор: УНІАН