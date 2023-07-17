Курйоз стався в затоці Джервіс. Молюск затягнув цифровий засіб до своєї морської нори, де "гніздувався" зі своєю дівчиною.

На південному сході Австралії у затоці Джервіс (біля узбережжя Нового Південного Уельсу) стався курйоз: восьминіг зазіхнув на камеру GoPro та викрав її у дайвера.

Довелося провести з молюском двобій, щоб повернути річ. Відповідне відео показала фотограф морських пейзажів Марі Клаут на сторінці Jervis Bay Through My Eyes в Facebook.

Як зазначає видання Newsweek, ролик став "вірусним" в мережі й станом на 17 липня набрав близько 1,2 мільйона переглядів. Позитивні реакції залишили понад 47 000 користувачів.

За словами Клаут, вона почала досліджувати затоку Джервіс близько 5 років тому, коли захопилася підводним плаванням. Наразі вона в компанії друзів відвідує води затоки щонайменше двічі на тиждень. Під час одного з таких візитів й вдалося зафільмувати унікальні кадри з хитрим восьминогом: "Поруч з нами з'явився молодий хлопець, і коли я запитала його, чи все в нього добре, він відповів, що йому потрібна наша допомога. У мене в голові були всілякі дилеми. Я запитала, що саме не так, й почула у відповідь: "Восьминіг забрав мою камеру", - згадує Клаут.

"Він привів нас туди, де востаннє бачив свою камеру, і, звичайно ж... Там був восьмирукий "грабіжник", який міцно тримався кожним щупальцем навколо GoPro", - додала фотограф.

Після того, як компанія зловила унікальні моменти жадоби восьминога, друзі спробували допомогти дайверу. Однак молюск чинив чималий опір.

"Він справді не хотів її відпускати, тож у мене не було іншого вибору, окрім як підняти GoPro з [восьминогом] на ній. Чоловіче, він був важкий! Я кілька разів ворушила камерою вбік, і він неохоче її відпустив", - сказала Клаут.

За її словами, після програшу восьминіг "надувся" та вернувся до каменю, де в нього було власне містечко разом з "дівчиною".

Клаут зазначила, що восьминогів, частково, привчили до гарних речей люди. Зокрема, вона разом з друзями полюбляє давати їм мушлі та інші "маленькі подарунки", щоб побачити, як прудко молюски їх схоплять.

Зазначається, що ролик вдалося зняти 5 липня, проте найліпший час для знайомства з підводним світом затоки - зима. Тоді можна побачити акул і навіть каракатиць.

Вчені виявили новий вид восьминогів

Нагадаємо, 4 липня видання Sky News повідомило про надзвичайне відкриття вчених біля берегів Коста-Ріки: їм вдалося виявити новий вид восьминогів. Йдеться про Muusoctopus - молюсків малого та середнього розміру, в яких немає притаманного восьминогам "чорнильного мішка".

Також разом з восьминогом було виявлене новий "розплідник" - середовище, яке підходить для популяції цього виду молюсків. Це третє відоме місце у світі.

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