Ресторатора сплутали з його повним тезкою.

Сполучені Штати Америки помилково запровадили санкції проти власника італійського ресторану у Вероні. Чоловікові довелося декілька місяців домагатися їх скасування.

Читайте такожАмериканець нейтралізував нападника вібратором (фото)Як повідомляє BBC, санкції були застосовані до такого собі Алессандро Баццоні.

Чоловіка в січні було внесено до санкційного списку, котрий колишній президент США Дональд Трамп підписав в останні дні перебування на посаді. Стосувалися санкції експорту нафти з Венесуели.

Однак згодом виявилося, що Баццоні потрапив під санкції США помилково. Чоловіка сплутали з його повним тезкою. Минуло декілька місяців і цієї весни ресторатора прибрали з санкційного списку.

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Автор: Аліна Вишневська