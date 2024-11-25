Співзасновник Apple починав кожен день із простого, але глибоко і дуже незручного запитання.

Багато хто з нас шукає способів бути більш вдячними за те, що ми маємо в житті. Якщо вам потрібна радикальна, але ефективна пропозиція, зверніть увагу на покійного співзасновника Apple Стіва Джобса, рекомендує видання Inc.

Зазначається, що мільярдер щоранку ставив собі просте, але глибокого і дуже незручного запитання.

"Протягом останніх 33 років я щоранку дивився в дзеркало і запитував себе: "Якби сьогодні був останній день мого життя, чи хотів би я робити те, що збираюся зробити сьогодні?" І щоразу, коли відповідь була "ні" занадто багато днів поспіль, я знав, що мені потрібно щось змінити", - казав Джобс.

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За словами авторів статті, думки про власну кончину - це точно не найвеселіший спосіб почати день. Але для Джобса дивитися прямо в обличчя своєму обмеженому часу на землі було вартим емоційних зусиль.

"Пам’ять про те, що я скоро помру, - це найважливіший інструмент, з яким я коли-небудь стикався, щоб допомогти зробити важливий вибір у житті", - пояснив Джобс.

Він чітко вірив у те, що якщо ви чесно говорите про те, наскільки коротким є насправді життя, у вас набагато менше шансів витратити його даремно, і набагато більше шансів відчути вдячність за відведений час.

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