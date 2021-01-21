Молода стюардеса в міні-спідниці покрутила стегнами у вузькому проході літака і викликала захоплення у користувачів мережі.
Коротке відео опублікував Instagram-аккаунт @flight_love.
На записі видно, як стюардеса в уніформі, тримаючи паперовий стаканчик з напоєм, танцює під композицію Baby канадського виконавця Джастіна Бібера. Дівчина різко встає з пасажирського крісла і в такт музиці починає рухати стегнами, потім опускається навпочіпки, знову встає і, посміхаючись, сідає назад в сидіння.
Користувачі мережі оцінили зовнішність співробітниці в коментарях.
"Як же хочеться одного разу потрапити на твій рейс!", "Які красиві ноги і колготки", "Дуже приваблива і красива дівчина", "Ти завжди в такому гарному настрої, ти моя улюблена стюардеса", "Яка вона кумедна і симпатична!", "Незвичайна жінка", - коментували вони.
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