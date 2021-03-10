У Державному університеті телекомунікацій до 8 березня з пафосом відкрили жіночий туалет.
Відеозапис з церемонії відкриття з'явився в соцмережах.
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На тлі дверей нового туалету виступив представник адміністрації університету, який урочисто перерізав червону стрічку.
За його словами, туалет відкрили за вказівкою ректора університету, а вибором колірної гами стін, матеріалами обробки займалися жінки.
Після церемонії всіх запросили випити шампанського.
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