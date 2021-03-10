На тлі дверей нового туалету виступив представник адміністрації університету, який урочисто перерізав червону стрічку.

У Державному університеті телекомунікацій до 8 березня з пафосом відкрили жіночий туалет.

Відеозапис з церемонії відкриття з'явився в соцмережах.

Читайте також"Місце жінки – на кухні": Burger King звинуватили у сексизмі через твіт до 8 березня

На тлі дверей нового туалету виступив представник адміністрації університету, який урочисто перерізав червону стрічку.

За його словами, туалет відкрили за вказівкою ректора університету, а вибором колірної гами стін, матеріалами обробки займалися жінки.

Після церемонії всіх запросили випити шампанського.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко