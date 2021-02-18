Міський суд дії чоловіка виправдав, але засудив суд вищої інстанції.

У четвер Верховний суд Данії засудив чоловіка до 4 місяців тюремного ув’язнення після того, як він невдало пожартував з поліцейських.

Про це пише Reuters.

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Інцидент стався у березні 2020-го, коли в країні ввели перший жорсткий локдаун. Поліцейські зупинили авто порушника для звичайної перевірки, однак водій почав кашляти та кричати: «Корона!». Чоловіка затримали, але тест на COVID-19 виявився негативним.

Та це не завадило порушити справу проти громадянина. Міський суд дії чоловіка виправдав, але засудив суд вищої інстанції. Апеляцію жартівника не задовольнили.

Повідомляється про інші схожі випадки в Данії 2020 року. ЗМІ пов’язують їх зі зниженням довіри суспільства до дії уряду щодо боротьби з пандемією.

Так, англійські та валлійські поліцейські реєстрували по 200 випадків плювання і кашлю на офіцерів на тиждень. При цьому зловмисники заявляли, що вони – інфіковані.

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Автор: УНІАН