У четвер Верховний суд Данії засудив чоловіка до 4 місяців тюремного ув’язнення після того, як він невдало пожартував з поліцейських.
Про це пише Reuters.
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Інцидент стався у березні 2020-го, коли в країні ввели перший жорсткий локдаун. Поліцейські зупинили авто порушника для звичайної перевірки, однак водій почав кашляти та кричати: «Корона!». Чоловіка затримали, але тест на COVID-19 виявився негативним.
Та це не завадило порушити справу проти громадянина. Міський суд дії чоловіка виправдав, але засудив суд вищої інстанції. Апеляцію жартівника не задовольнили.
Повідомляється про інші схожі випадки в Данії 2020 року. ЗМІ пов’язують їх зі зниженням довіри суспільства до дії уряду щодо боротьби з пандемією.
Так, англійські та валлійські поліцейські реєстрували по 200 випадків плювання і кашлю на офіцерів на тиждень. При цьому зловмисники заявляли, що вони – інфіковані.
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