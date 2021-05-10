У багажнику сиділи люди, які знімали це на мобільний телефон.

У Харкові патрульні зупинили водія, який перевозив людей на "килимі-літаку".

Читайте такожВідштовхувався від асфальту: в Одесі оштрафували тракториста, який їхав за допомогою ковшуПро це повідомляють у патрульній поліції Харківської області.

На проспекті Науки інспектори помітили, що водій Honda перевозив двох пасажирів на самовільно виготовленій конструкції.

Ще двоє пасажирів, перебуваючи у відкритому багажнику автомобіля, знімали це на мобільний телефон.

На кермувальника склали адміністративну постанову за ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування водієм та пасажирами засобами пасивної безпеки), ч. 1 ст. 122 (Порушення правил перевезення пасажирів та вантажів), а також адміністративний протокол за ст. 173 (Грубе порушення громадського порядку та спокою громадян).

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Автор: Людмила Жерновська