У Харкові патрульні зупинили водія, який перевозив людей на "килимі-літаку".
Читайте такожВідштовхувався від асфальту: в Одесі оштрафували тракториста, який їхав за допомогою ковшуПро це повідомляють у патрульній поліції Харківської області.
На проспекті Науки інспектори помітили, що водій Honda перевозив двох пасажирів на самовільно виготовленій конструкції.
Ще двоє пасажирів, перебуваючи у відкритому багажнику автомобіля, знімали це на мобільний телефон.
На кермувальника склали адміністративну постанову за ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування водієм та пасажирами засобами пасивної безпеки), ч. 1 ст. 122 (Порушення правил перевезення пасажирів та вантажів), а також адміністративний протокол за ст. 173 (Грубе порушення громадського порядку та спокою громадян).
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