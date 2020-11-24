Відвідувачі одного з супермаркетів Херсона в неділю могли спостерігати цікаву картину - молодий чоловік в одних плавках скупався в акваріумі з живими коропами. Нирця шукає поліція.
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Відео інциденту опублікували в соцмережах очевидці. За їхніми словами, на юнаку були тільки плавки, купальна шапочка та маска. У такому вигляді він забрався в ємність до риб, поплескався там кілька хвилин і виліз.
Як повідомляє "Кавун.City", у прес-службі обласної поліції журналістам повідомили, що невідомому пранкеру інкримінують дрібне хуліганство. Особа порушника встановлюється.
Журналісти встановили особу нирця, стверджується, що це херсонський пранкер Михайло Шаталов. Сторінка Шаталова в Instagram містить низку роликів з пранками, але відео з купанням в супермаркеті там поки немає.
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