Особу пранкера встановлює поліція.

Відвідувачі одного з супермаркетів Херсона в неділю могли спостерігати цікаву картину - молодий чоловік в одних плавках скупався в акваріумі з живими коропами. Нирця шукає поліція.

Читайте такожНищать квартири "заради хайпу": українські ріелтори потерпають від нової забавки підлітків та блогерів

Відео інциденту опублікували в соцмережах очевидці. За їхніми словами, на юнаку були тільки плавки, купальна шапочка та маска. У такому вигляді він забрався в ємність до риб, поплескався там кілька хвилин і виліз.

Як повідомляє "Кавун.City", у прес-службі обласної поліції журналістам повідомили, що невідомому пранкеру інкримінують дрібне хуліганство. Особа порушника встановлюється.

Журналісти встановили особу нирця, стверджується, що це херсонський пранкер Михайло Шаталов. Сторінка Шаталова в Instagram містить низку роликів з пранками, але відео з купанням в супермаркеті там поки немає.

Більше подібних новин

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров