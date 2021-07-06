Храм будують за новою технологією, кажуть у Херсонській єпархії.

Громада Православної церкви України встановила у Херсоні церкву з пінопласту.

Про це повідомляє прес-служба Херсонської єпархії ПЦУ.

Зведення храму тривало лічені години, хваляться священнослужителі. У ПЦУ зауважили, що отримали схвальні відгуки від перехожих, які стали свідками події.

У єпархії пояснили, що храм будують за «сучасною технологією» – зі спеціального пінопласту, який потім покриють твердою цементною оболонкою.

У неділю після божественної літургії на будівельному майданчику храму Воскресіння Христового відправили подячний молебень з участю єпископа Херсонського і Таврійського Никодима.

Церкву зводять виключно коштом небайдужих громадян.

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Автор: Яна Ставська