Громада Православної церкви України встановила у Херсоні церкву з пінопласту.
Про це повідомляє прес-служба Херсонської єпархії ПЦУ.
Зведення храму тривало лічені години, хваляться священнослужителі. У ПЦУ зауважили, що отримали схвальні відгуки від перехожих, які стали свідками події.
У єпархії пояснили, що храм будують за «сучасною технологією» – зі спеціального пінопласту, який потім покриють твердою цементною оболонкою.
У неділю після божественної літургії на будівельному майданчику храму Воскресіння Христового відправили подячний молебень з участю єпископа Херсонського і Таврійського Никодима.
Церкву зводять виключно коштом небайдужих громадян.
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