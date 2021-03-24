Козел-серфінгіст підкорює хвилі на Каліфорнійському узбережжі. Щоправда, не сам, а разом зі своїм господарем.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Як зазначається, чоловік - професійний інструктор з серфінгу.
Відомо, що чоловік завів цапа кілька років тому, щоб той їв бур'яни на присадибній ділянці. Ідея поставити тварину на дошку і разом покататись на хвилях виникла у чоловіка під час святкування дня народження.
Тепер козел-серфінгіст став місцевою знаменитістю. Безліч людей прагнуть поплавати з ним на дошці.
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