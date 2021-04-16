Дерево на Відрадному проспекті / Киев Оперативный Facebook
У Києві помітили незвичайний спосіб висадки дерев - одне з них опинилося на тротуарі біля регульованого переходу для пішоходів.
Відповідні фото оприлюднено на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.
"На проспекті Відрадному озеленення йде повним ходом. Наприклад, ось висадили дерево прямо на пішохідному переході. Норм же?", - йдеться у повідомленні.
Киев Оперативный Facebook
Киев Оперативный Facebook
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