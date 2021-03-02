Зняти фото на пам'ять встиг фотограф, який саме подорожував з парою.

У Німеччині наречена не побоялася зіпсувати святкове вбрання і кинулася на допомогу вівці.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Зняти фото на пам'ять встиг фотограф, який саме подорожував з парою. Вівця, яку побачили у полі молодята, лежала на спині і їй, вочевидь, було зле.

Таке трапляється, коли ці тварини вагітні - якщо вівця перекидається на спину, то не може встати, а ягня давить їй на внутрішні органи, і вона задихається. Наречена допомогла тварині вчасно. Та зіп’ялася на ноги, і їй покращало.

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Автор: УНІАН