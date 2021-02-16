Молоді люди збиралися провести прикутими один до одного три місяці.

Закохані з Харкова, які скували себе ланцюгом 14 лютого, скаржаться, що у них почали опухати руки.Читайте такожДень закоханих із тінню коронавірусу: як 14 лютого відзначають в Азії (відео, фоторепортаж)

Відповідне відео розмістив телеграм-канал "Харків 1654". Також пара - Олександр і Вікторія - скаржиться на біль в руках.

Проблеми, як ходити разом на роботу, поки у пари не існує, пише ТСН. Обоє працюють вдома, дистанційно.

Судячи зі слів Олександра на відео, ланцюг, найімовірніше, знімуть найближчим часом. У дівчини після зварювання ще й опіки залишилися.

Пара з Харкова скувала себе ланцюгом: що відомо

У День святого Валентина в Києві пара закоханих Олександр і Вікторія вирішили скувати себе ланцюгом за руки, щоб перевірити свої почуття. Так вони спробують прожити три місяці.

Процес закріплення ланцюга зафіксували представники Книги рекордів України. Ланцюг опломбували, щоб пара потайки не знімала кріплення.

Олександр і Вікторія для реалізації свого задуму приїхали до Києва з Харкова.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ольга Робейко