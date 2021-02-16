Пара скувала себе ланцюгом / фото ТСН
Закохані з Харкова, які скували себе ланцюгом 14 лютого, скаржаться, що у них почали опухати руки.Читайте такожДень закоханих із тінню коронавірусу: як 14 лютого відзначають в Азії (відео, фоторепортаж)
Відповідне відео розмістив телеграм-канал "Харків 1654". Також пара - Олександр і Вікторія - скаржиться на біль в руках.
Проблеми, як ходити разом на роботу, поки у пари не існує, пише ТСН. Обоє працюють вдома, дистанційно.
Судячи зі слів Олександра на відео, ланцюг, найімовірніше, знімуть найближчим часом. У дівчини після зварювання ще й опіки залишилися.
Рука ланцюг
Пара з Харкова скувала себе ланцюгом: що відомо
- У День святого Валентина в Києві пара закоханих Олександр і Вікторія вирішили скувати себе ланцюгом за руки, щоб перевірити свої почуття. Так вони спробують прожити три місяці.
- Процес закріплення ланцюга зафіксували представники Книги рекордів України. Ланцюг опломбували, щоб пара потайки не знімала кріплення.
- Олександр і Вікторія для реалізації свого задуму приїхали до Києва з Харкова.
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